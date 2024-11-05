“Netflix’in Fransa Ofisine Vergi Araması”

MÜFETTİŞLER VERGİ YOLSUZLUĞU ŞÜPHESİYLE ARAMA YAPTI

Fransız bir yargı kaynağı, müfettişlerin Netflix’in Fransa ve Hollanda’daki ofislerinde vergi yolsuzluğuyla ilgili bir ön soruşturma çerçevesinde aramalar gerçekleştirdiğini duyurdu. Soruşturmanın Kasım 2022’de başladığı belirtilirken, Fransız ve Hollandalı müfettişlerin bu süreçte iş birliği yaptığı vurgulandı.

Kaynak, Hollandalı yetkililerin aynı zamanda şirketin Amsterdam’daki Avrupa merkezinde de arama yaptığını ifade etti. “Fransız ve Hollandalı yetkililer arasındaki iş birliği, aylardır devam ediyor.” bilgisi verildi. Bu çerçevede yapılan çalışmalar, vergi yolsuzluğu iddialarına yönelik daha geniş bir araştırmanın parçası olarak değerlendiriliyor.