Netflix Ve Diğerlerine Rekabet Soruşturması Başlatıldı

REKABET KURUMU ÖNARAŞTIRMASINI TAMAMLADI

Rekabet Kurumu, abonelik tabanlı isteğe bağlı video hizmetleri sunan platformların, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği iddialarına yönelik önaraştırma sürecini sona erdirdi. Kurum, 27 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda Netflix, Disney+, Exxen, BluTV, Amazon ve Gain hakkında soruşturma açma kararı aldı.

ÖNARŞTIRMADA ELDE EDİLEN BULGULAR

Rekabet Kurumu’nun yaptığı açıklamaya göre, film ve dizi gibi yaratıcı yapım içeriklerinin yayınına dair abonelik temelli hizmet sunan şirketlerin faaliyetleri yakından incelendi. Önaraştırma sırasında toplanan bilgi, belge ve tespitler, Kurul tarafından ciddi ve yeterli bulunarak soruşturma sürecinin başlatılmasına zemin hazırladı. Açıklamada, “Rekabet Kurulu, 25-08/185-M sayı ile soruşturma açılmasına karar vermiştir” ifadesine yer verildi. Bu soruşturma, belirli platformların ekonomik bütünlüklerini kapsamaktadır ve bu platformların, 4054 sayılı Kanun’un rekabeti engelleyici, bozucu ya da kısıtlayıcı anlaşma ve uygulamalara ilişkin maddelerini ihlal edip etmedikleri araştırılacaktır.

SÜREÇ REKABET KURALLARINA UYGUNLUK İNCELEMESİ YAPACAK

Rekabet Kurumu’nun 41. maddesi gereği başlatılan bu soruşturma, ilgili platformların piyasada gerçekleştirdikleri faaliyetlerin rekabet kurallarına uygun olup olmadığını inceleyecek. Kurul, önaraştırmada tespit edilen bulguları detaylı bir şekilde değerlendirerek, kanun ihlali olup olmadığına dair nihai kararını verecek. Bu sürecin, Türkiye’deki dijital yayıncılık sektörüne önemli etkileri olabiliyor.