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Nevşehir’de Fuhuş Operasyonu Yapıldı

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NEVŞEHİR’DE FUHŞA TEŞVİK OPERASYONU

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonlarında ‘masaj adı altında fuhuş’ yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda, 2000 Evler Mahallesi’ndeki bir masaj salonuna baskın gerçekleşti.

13 KADININ ZORLA ÇALIŞTIRILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Gerçekleşen operasyonda, 13 kadının zorla masaj salonlarında çalıştırıldığı ve ‘fuhşa teşvik’ edildiği tespit edildi. Operasyonda, aralarında işletme sahibi olan 2 kişi ile 1 sorumlu müdürün bulunduğu toplam 3 kişi gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN EVLERİNDE ARAMA YAPILDI

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçlarından elde edildiği düşünülen önemli miktarda para bulundu. Ayrıca, şüphelilere ait olduğu belirlenen 3 lüks araca da el konuldu. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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