Nevzat Bahtiyar Cezasına İtiraz Edildi

NARIN GÜRAN CİNAYETİ DAVASINDA YENİ GELİŞMELER

Türkiye’yi derinden etkileyen Narin Güran cinayet davasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yerel mahkemenin verdiği cezaya itiraz etti. Mahkeme, sanık Nevzat Bahtiyar’a, Narin Güran’ın cesedini saklaması nedeniyle “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası vermişti. Ancak Bakanlık, sanığın aslında cinayetin faili olduğuna dikkat çekerek cezanın yetersiz olduğunu belirtti ve Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurdu.

BİLGİLERİ GÖSTEREN DELİLLER

Bakanlık, 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunduğu istinaf dilekçesinde, sanık Nevzat Bahtiyar’ın yalnızca suç delillerini gizlemediğini, aynı zamanda cinayete de iştirak ettiğini vurguladı. Dilekçede, “Sanık Nevzat Bahtiyar’ın olay günü diğer sanık Salim Güran ile iletişim halinde olması, olay anında dar alan baz kayıtlarına göre diğer sanıklarla birlikte olay yerinde bulunması, Narin Güran’ın cansız bedenini kendi aracıyla taşıyıp Eğertutmaz Deresi’ne saklaması ve 17 gün boyunca yetkililere hiçbir bildirimde bulunmaması, tüm bu bulguların sanığın ‘müşterek fail’ olduğunu açıkça gösteriyor” ifadelerine yer verildi.

CEZANIN YETERSİZ OLDUĞU VURGUSU

Dilekçede, mahkemenin TCK’nın 281/1. maddesine dayanarak verdiği cezanın yetersiz olduğu belirtilerek, “Sanık Nevzat Bahtiyar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-e maddesi kapsamında kalan iştirak halinde ‘çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken, yalnızca ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan ceza verilmesi hatalıdır. Hükmün istinaf incelemesi ile ortadan kaldırılmasını ve sanığın iddianamedeki asli suçtan cezalandırılmasını talep ediyoruz” denildi.

İtirafçı sanık Nevzat Bahtiyar’ın dosyası, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yeniden değerlendirilecek. Bu süreçte, sanığın cezasının yeninden ele alınması bekleniyor.