New York Borsası Artıda Kapatıldı

NEW YORK BORSA GÜNÜ ARTIŞLA TAMAMLADI

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifelerine dair mahkeme kararının geçici olarak durdurulmasının ardından günü yükselişle kapattı. Dow Jones endeksi, yüzde 0,28 artışla 42.215,73 puana, S&P 500 endeksi ise yüzde 0,4 yükselişle 5.912,17 puana ulaştı. Nasdaq endeksi de yüzde 0,39 kazanç sağlayarak 19.175,87 puana kadar çıktı. Yatırımcılar, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin Trump’ın bazı ülkelere uyguladığı tarifeleri yasal yetki aşımından durdurma kararını ve temyiz sürecindeki gelişmeleri dikkatle izliyor.

BORSAYI DESTEKLEYEN GELİŞMELER

Temyiz mahkemesi, bu kararın uygulanmasını geçici olarak askıya aldı. Borsadaki olumlu havanın bir diğer nedeni de Nvidia’nın beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçları. Şirketin üç aylık gelirlerinde yıllık bazda yüzde 69’luk bir artış görüldü ve net kârı yüzde 26 yükseldi. Bu durum, Nvidia hisselerinin yüzde 3’ün üzerinde değer kazanmasına yol açtı. Makroekonomik verilere göre, ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 daralma yaşadı. Ayrıca, işsizlik maaşı başvuruları geçen haftaya göre 14 bin artış göstermiş ve 240 bine ulaşmış durumda.

EKONOMİK GÖRÜŞME VE FİNANSMAN STRATEJİLERİ

Ekonomi alanındaki bir diğer önemli gelişme ise Başkan Trump ile Fed Başkanı Jerome Powell’ın Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşme oldu. Görüşmede büyüme, istihdam ve enflasyon gibi konular gündeme geldi. Powell, para politikasının yalnızca ekonomik veriler doğrultusunda şekilleneceğini yineleyerek dikkat çekti. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, gümrük tarifelerinden kaçınılması durumunda faiz indirimine yönelik ihtimallerin tekrar değerlendirilebileceğini ifade etti.