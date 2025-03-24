New York Borsası Yükselişle Haftaya Başladı

ABD TARIFE POLİTİKALARI BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

ABD’nin tarife politikalarındaki belirsizlikler devam ederken, New York borsası yeni haftaya olumlu bir başlangıç yaptı. Açılışta Dow Jones endeksi %0,78 artışla 42.313,71 puana, S&P 500 endeksi %1,05 yükselişle 5.727,13 puana ve Nasdaq endeksi %1,50 kazançla 18.049,94 puana ulaştı.

YATIRIMCILARIN ODAĞINDA ÖNEMLİ VERİLER VAR

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen hafta tarifelerde esneklik sinyalleri vermesi, piyasalarda olumlu bir hava yaratırken, analistler korumacı ticaret politikalarının ekonomi üzerindeki etkilerinin belirsizliğini koruduğunu belirtiyor. Bu hafta yatırımcıların dikkatini çeken önemli veriler gündemde bulunuyor. Özellikle bugün açıklanacak imalat sanayi PMI verisi, perşembe günü açıklanacak büyüme rakamları ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları yakından takip edilecek. Cuma günü açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verisi de Fed’in enflasyon göstergesi olarak öne çıkıyor.