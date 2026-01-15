New York Times: ABD İran’a Askeri Müdahale İçin Hazırlanıyor

ABD, İRAN’A ASKERİ MÜDAHALE PLANLARINI GÖZDEN GEÇİRİYOR

ABD’nin İran’a yönelik olası askeri müdahale planları, ülkede süregelen şiddetli protestolar ışığında yeniden gündeme geldi. Yetkililer, Trump’ın son günlerde komutanları tarafından kendisine sunulan askeri seçenekleri dikkate almadığını belirtmezken, askeri müdahale seçeneklerinin gündemde olduğunu kaydediyor. İsimlerinin açıklanmadığı yetkililer, Savunma Bakanlığının Trump’a geniş bir seçenek yelpazesi sunduğunu ifade etti.

Olası hedefler arasında İran’ın nükleer programı ve balistik füze sistemleri bulunuyor. Bunun yanı sıra, siber saldırılar veya İran güvenlik güçlerine yönelik öldürücü operasyonların gerçekleştirilmesi mümkündür. Yetkililere göre, Trump’ın askeri seçenekleri kullanma kararı ise Tahran’ın atacağı adımlara bağlı olacak.

ABD ASKERİ İMKANLARINI DEĞERLENDİRİYOR

Haber kaynakları, ABD’nin uzun menzilli bombardıman uçaklarının ikincil saldırı ihtimali nedeniyle alarm durumuna geçtiğini belirtiyor. Ancak bu alarm durumu, son durum itibarıyla askıya alındı. Yetkililer, eğer bir saldırı gerçekleşirse bunun, İran’dan oldukça güçlü bir misillemeye yol açabileceğini açıkladı. Ayrıca, ABD istihbaratına göre İran’ın muhtemel misillemesi bölgedeki ABD üslerine yönlendirileceği öngörülüyor.

ASKERİ SEÇENEKLER SINIRLI

Trump’ın İran’a karşı bir saldırı emri vermesi durumunda askeri seçeneklerin sınırlı kalacağı ifade ediliyor. Pentagon yetkilileri, Orta Doğu’da bir uçak gemisi ile füze fırlatan üç muhrip gemisi ve en az bir denizaltı bulundurduklarını bildirdi. Trump, ayrıca Beyaz Saray’daki bir imza töreninde İran’daki infazların durdurulduğuna dair kendilerine bilgi verildiğini ve askeri seçeneklerin halen masada olup olmadığını belirtirken, “Sürecin nasıl gelişeceğini izleyip göreceğiz.” şeklinde konuştu.

PROTESTOLAR ÜLKE GENELİNE YAYILIYOR

İran’daki protestolar, 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında değer kaybetmesi ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’sındaki esnafın başlattığı eylemlerle başlamış ve ülkenin birçok yerine yayılmıştır. İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), yaptığı açıklamalarda, gösteriler nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 147’si emniyet görevlisi olmak üzere 2 bin 550’ye ulaştığını duyurmuştu. İran hükümeti ise gösterilerde ölen ve yaralananlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Protestoların artan şiddet olayları ve polis müdahaleleri sonucu 9 Ocak’ta ülke genelinde internet kesintilerine gidilmiştir.