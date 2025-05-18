New York Times: Trump, Netanyahu’yu Dışladı

ABD’YLE İSRAİL ARASINDAKİ GERİLİM

ABD ve İsrail arasında gerginlik sürüyor. Binyamin Netanyahu ile giderek uzaklaşan ve iletişimini kopardığı belirtilen Donald Trump, Orta Doğu turu esnasında yeni duruşunu daha net bir şekilde sergiledi. Trump’ın bu tur sırasında yaptığı açıklamalar ve özellikle İsrail’e gitmemesi, New York Times gazetesine yeni bir analiz fırsatı sunuyor.

İSRAİL’İ DIŞLAYAN POLİTİKALAR

New York Times’ın “Trump Orta Doğu turunda Netanyahu’yu dışladı” başlıklı analizi, Donald Trump’ın Orta Doğu politikalarının İsrail ve Başbakan Binyamin Netanyahu’yu giderek daha fazla dışladığını ve bu durumu bölgedeki dengeleri değiştirdiğini vurguluyor. Trump, geçen haftaki beş günlük Orta Doğu turunda Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret etti; fakat İsrail’e uğramaması dikkat çekiyor. Tur kapsamında Trump, İran ve Yemen’de barış anlaşmaları müzakere etmeye çalıştı ve Körfez ülkeleriyle büyük ölçekli iş anlaşmaları yapmayı hedefliyor.

TRUMP’IN YAKLAŞIMI RAHATSIZ EDİYOR

Yapılan analize göre, Trump’ın, Suriye’nin yeni lideri Ahmet el-Şara ile el sıkışarak yaptırımları kaldırma sözü vermesi İsrail tarafından rahatsız edici bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu tutum, Trump’ın İsrail’in görüşlerini göz ardı ederek bölgedeki stratejisini ekonomik çıkarlar ve Körfez ülkelerinin ilişkileri üzerine kurduğunu gösteriyor. Eski İsrail büyükelçisi Itamar Rabinovich, “Netanyahu ve Hamas pozisyonlarından taviz vermiyor, bu umutsuz bir çıkmaz” diyerek Trump’ın İsrail-Hamas savaşına ilgisizliğini eleştiriyor.

TRUMP’IN GÖRÜŞLERİ DEĞİŞİYOR

Trump, Gazze’deki Amerikan rehine Edan Alexander’ın serbest bırakılmasını İsrail’in katılımı olmadan sağlarken, Yemen’deki Husi militanlarıyla ateşkes ilan etti. Ancak bu ateşkes sırasında Husi füzesi Ben Gurion Havalimanı’nı vurdu ve uçuşlar haftalarca aksadı. Trump, İran ile nükleer tesislerine askeri güç kullanmayı gerektirmeyen bir anlaşma yapma amacını dile getirerek, Netanyahu’nun İran’a askeri müdahale isteğinin tam tersine bir yaklaşım sergiliyor.

İSRAİL’DE ENDİŞELER ARTIK

Netanyahu’nun eski danışmanı Nadav Shtrauchler, “Trump, Netanyahu’nun kararlarını beklemeden hareket ediyor, bu İsrail’de endişe yaratıyor” diyor. Analiz, Trump’ın artık İsrail’i Orta Doğu’da vazgeçilmez bir müttefik olarak değerlendirmediğini, bunun yerine Suudi Arabistan ve Katar’daki askeri üsleriyle bölgedeki gücünü güçlendirdiğini ve Türkiye ile ilişkileri derinleştirdiğini vurguluyor.

BÖLGEDEN GELEN SINAMLAR

Riyad’daki konuşmasında Trump, “Orta Doğu’nun parlak geleceği”nden bahsedip bölgedeki “modern ve yükselen” liderleri övmüş ve farklı milletlerin şehirler kurduğuna dikkat çekmiştir. Ancak aynı zamanda, İsrail Gazze’deki saldırılarını artırdı. Trump, Gazze’deki açlık tehdidini kabul etse de, Netanyahu bu endişeyi göz ardı ediyor.

İSRAİL MEDYASINDAN YANSIMALAR

İsrail medyası ise Trump’ın tavırlarından endişe duyuyor. “Trump tarafından dışlanan İsrail şaşkın ama sessiz” ve “Trump’ın soğukluğu: Netanyahu’nun azalan küresel etkisi” gibi manşetler atıldı. Analiz, Trump’ın bu politikalarının Netanyahu’nun yaklaşımını değiştirme konusunda istekli olmadığını gösteriyor.