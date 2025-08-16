KULLANICI SAYISI VE HEDİYELER

Bayraktar, Next Sosyal platformundaki hesabında önemli bir gelişmeyi duyurdu. Next Sosyal, 1 milyon kullanıcıya ulaştı. Bayraktar, bu önemli dönüm noktasının ardından yapılacak çekilişte verilecek hediyeleri de açıkladı.

İLK ÇEKİLİŞİN DETAYLARI

Çekilişte, katılımcılara sunulacak hediyeler arasında bir Elektrikli bisiklet, bir PS5 PlayStation, bir GoPro, bir Monster bilgisayar, üç adet Samsung tablet, üç 5G uyumlu cep telefonu, beş Akıllı saat ve altı Bluetooth kulaklık yer alıyor. İlk çekilişin tarihi ise bugündür. Katılmak isteyen kullanıcıların, 22 Ağustos’a kadar #NSosyalBenim etiketiyle #NSosyal platformunda paylaşım yapması gerekiyor.