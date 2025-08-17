Next Sosyal 1 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

next-sosyal-1-milyon-kullaniciya-ulasti

TEŞEKKÜR VE KULLANICI PAYLAŞIMLARININ ÖNEMİ

Bayraktar, platforma destek veren tüm üyelere teşekkür ederek, kullanıcıların aktif paylaşımlarıyla büyümenin hız kazandığını vurguluyor.

ÖDÜLLERLE KAMPANYA BAŞLADI

Bayraktar, kullanıcıları motive edecek büyük bir kampanyanın başladığını duyuruyor. 22 Ağustos’a kadar Next Sosyal’e kayıt olan ve paylaşım yapan üyeler, çekilişle birbirinden değerli ödüller kazanma fırsatı yakalayacak. Bu kampanyada elektrikli bisiklet, oyun konsolu, kamera, bilgisayar, tablet, akıllı telefon, akıllı saat ve kulaklık gibi teknoloji ürünleri ödül olarak veriliyor.

TÜRKİYE’DE YENİ SOSYAL MEDYA DÖNEMİ

Kısa süre içinde 1 milyon kullanıcıya ulaşan Next Sosyal, Türkiye’nin yerli ve milli sosyal medya girişimleri arasında dikkat çekiyor. Platform, kullanıcıların içerik üretimini teşvik eden yapısıyla sosyal medya ekosisteminde yeni bir dönemi başlatıyor. Uzmanlar, bu büyümenin Türkiye’nin dijital bağımsızlık vizyonuna katkı sunduğunu belirtiyor.

