Next Sosyal 1 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

TEŞEKKÜRLER VE KAMPANYA DUYURUSU

Bayraktar, platformun gelişimine katkıda bulunan tüm üyelere teşekkür ediyor ve kullanıcıların aktif paylaşımlarının büyümeyi hızlandırdığını vurguluyor. Ayrıca, kullanıcıları motive edecek büyük bir kampanyanın başladığını duyuruyor.

ÖDÜLLERLE KATILIM TEŞVİK EDİLİYOR

22 Ağustos’a kadar Next Sosyal’e kayıt olan ve paylaşım yapan üyeler, çekilişle birbirinden değerli ödüller kazanma fırsatı bulacak. Bu kampanyada elektrikli bisiklet, oyun konsolu, kamera, bilgisayar, tablet, akıllı telefon, akıllı saat ve kulaklık gibi farklı teknoloji ürünleri ödül olarak verilecek.

TÜRKİYE’NİN YENİ SOSYAL MEDYA MERKEZİ

Kısa bir süre içinde 1 milyon kullanıcıya ulaşmayı başaran Next Sosyal, Türkiye’nin yerli ve milli sosyal medya girişimleri arasında dikkati çekiyor. Platform, kullanıcıların içerik üretimlerini teşvik eden yapısıyla sosyal medya ekosisteminde yeni bir dönem başlatıyor. Uzmanlar, bu büyümenin Türkiye’nin dijital bağımsızlık vizyonuna önemli katkılarda bulunduğunu ifade ediyor.