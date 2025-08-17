Next Sosyal 1 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

TEŞEKKÜR VE BÜYÜME VURGUSU

Bayraktar, platforma destek veren tüm üyelere teşekkür ediyor ve kullanıcıların aktif paylaşımlarıyla büyümenin hızlandığını belirtiyor.

KAMPANYA İLE ÖDÜLLER DAĞITILACAK

Bayraktar, kullanıcıları teşvik edecek geniş kapsamlı bir kampanyanın başladığını duyuruyor. 22 Ağustos’a kadar Next Sosyal’e kayıt olup paylaşım yapan üyeler, çekilişle çeşitli değerli ödüller kazanma fırsatı yakalayacak. Kampanyanın ödülleri arasında elektrikli bisiklet, oyun konsolu, kamera, bilgisayar, tablet, akıllı telefon, akıllı saat ve kulaklık yer alıyor.

DİJİTAL BAĞIMSIZLIK YOLUNDA YENİ BİR DÖNEM

Kısa sürede 1 milyon kullanıcıya ulaşmayı başaran Next Sosyal, Türkiye’nin yerli ve milli sosyal medya projeleri arasında öne çıkıyor. Platform, kullanıcıların içerik üretimini teşvik eden yapısıyla sosyal medya ekosisteminde yeni bir dönemi başlatıyor. Uzmanlar, bu büyümenin Türkiye’nin dijital bağımsızlık vizyonuna katkı sağladığını ifade ediyor.