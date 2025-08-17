Next Sosyal 1 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

TEŞEKKÜRLER VE KAMPANYA DUYURUSU

Bayraktar, platformun büyümesine katkıda bulunan tüm üyelere teşekkür ederek, kullanıcıların aktif paylaşımlarının büyümeyi hızlandırdığını ifade ediyor. Ayrıca, kullanıcıları motive etmek amacıyla büyük bir kampanyanın başladığını da duyuruyor. Bu kampanyaya katılmak için 22 Ağustos’a kadar Next Sosyal’e kayıt olan ve paylaşım yapan üyeler, çekilişle çeşitli değerli ödüller kazanma fırsatını elde edebiliyor.

ÖDÜLLER VE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ

Kampanya kapsamında katılımcılara, elektrikli bisiklet, oyun konsolu, kamera, bilgisayar, tablet, akıllı telefon, akıllı saat ve kulaklık gibi teknoloji ürünleri ödül olarak veriliyor. Bu ödüller, kullanıcıların katılımını teşvik etmek için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

YERLİ SOSYAL MEDYA GİRİŞİMİ

Next Sosyal, kısa sürede 1 milyon kullanıcıya ulaşarak, Türkiye’nin yerli ve milli sosyal medya girişimleri arasında dikkat çekiyor. Platform, kullanıcıların içerik üretimini teşvik eden yapısıyla sosyal medya ekosisteminde yeni bir dönem başlatıyor. Uzmanlar, bu büyümenin Türkiye’nin dijital bağımsızlık vizyonuna olumlu katkıda bulunduğunu belirtiyor.