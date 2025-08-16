Next Sosyal 1 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

BAYRAKTAR’IN PAYLAŞIMI

Bayraktar, Next Sosyal’deki hesabından yaptığı duyuruda, Next Sosyal’in 1 milyon kullanıcıya ulaştığını kamuoyuna açıkladı. Bu başarı sonrasında, uygulamanın kullanıcılarına yönelik bir çekiliş düzenleneceği de belirtildi.

İLK ÇEKİLİŞ DETAYLARI

Çekilişte verilecek hediyeler dikkat çekici ve oldukça çeşitli. Kullanıcılar arasında bir Elektrikli bisiklet, bir PS5 PlayStation, bir GoPro, bir Monster bilgisayar, üç Samsung tablet, üç 5G uyumlu cep telefonu, beş Akıllı saat ve altı Bluetooth kulaklık dağıtılacak. İlk çekiliş ise bugün gerçekleştirilecek. Katılmak isteyenlerin, 22 Ağustos’a kadar #NSosyalBenim etiketiyle #NSosyal platformunda paylaşım yapmaları gerekiyor.

