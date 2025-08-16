Next Sosyal 1 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

next-sosyal-1-milyon-kullaniciya-ulasti

MEGAKAMPANYA DUYURUSU

Bayraktar, Next Sosyal üzerindeki hesabından yaptığı açıklamada, Next Sosyal’in 1 milyon kullanıcıya ulaştığını belirtti. Bu önemli kilometre taşının ardından gerçekleştirilecek çekilişte dağıtılacak hediyeler de duyuruldu.

İLK ÇEKİLİŞ BUGÜN YAPILACAK

Çekilişte verilecek hediyeler arasında bir Elektrikli bisiklet, bir PS5 PlayStation, bir GoPro kamera, bir Monster marka bilgisayar, üç Samsung tablet, üç adet 5G uyumlu cep telefonu, beş Akıllı saat ve altı Bluetooth kulaklık yer alıyor. İlk çekiliş bugünkü etkinlikle gerçekleştirilecek. Çekilişe katılmak isteyenlerin, 22 Ağustos’a kadar #NSosyalBenim etiketiyle #NSosyal platformunda paylaşımlarını yapması gerekiyor.

ÖNEMLİ

