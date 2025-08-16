NExt Sosyal 1 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

KULLANICI SAYISI BİLİNİYOR

Bayraktar, Next Sosyal üzerindeki hesabında yaptığı duyuruda, platformun 1 milyon kullanıcıya ulaştığını bildirdi. Bu önemli kilometre taşı sonrasında çekilişte verilecek hediyeleri de açıkladı.

Çekilişte katılımcılara verilecek ödüller arasında bir Elektrikli bisiklet, bir PS5 PlayStation, bir GoPro, bir Monster bilgisayar, üç Samsung tablet, üç 5G uyumlu cep telefonu, beş Akıllı saat ve altı Bluetooth kulaklık bulunuyor. İlk çekilişin bugün gerçekleştirileceği belirtildi. Çekilişe katılmak için ise 22 Ağustos’a kadar #NSosyalBenim etiketi ile #NSosyal platformunda paylaşım yapılması gerekiyor.