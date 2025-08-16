Next Sosyal, 1 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

next-sosyal-1-milyon-kullaniciya-ulasti

BAĞLANTIDAKİ BAŞARI

Bayraktar, Next Sosyal platformundaki hesabında yaptığı açıklamada, Next Sosyal’in 1 milyon kullanıcıya ulaştığını duyuruyor. Bu önemli gelişimin ardından, bu başarıyı kutlamak için düzenlenecek çekilişte verilecek hediyeleri de listeledi.

İLK ÇEKİLİŞ DETAYLARI

Bugün gerçekleştirilecek çekilişte, hediyeler arasında bir elektrikli bisiklet, bir PS5 PlayStation, bir GoPro kamera, bir Monster bilgisayar, üç adet Samsung tablet, üç 5G uyumlu cep telefonu, beş akıllı saat ve altı Bluetooth kulaklık yer alıyor. Çekilişe katılmak isteyenlerin 22 Ağustos’a kadar #NSosyalBenim etiketiyle #NSosyal platformunda paylaşım yapması gerekiyor.

ÖNEMLİ

Manşet

Fenerbahçe, Göztepe’ye karşı çıkıyor

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u mağlup ederek önemli bir başarı elde etti ve Süper Lig sezonunun ilk karşılaşmasına İzmir'de hazırlanıyor.
Gündem

Rezan Epözdemir Soruşturması Genişliyor!

Avukat Rezan Epözdemir, 13 Ağustos'ta rüşvet suçlamasıyla tutuklandı. Eski savcı Cengiz Çallı’nın katibi, Epözdemir’in UYAP sisteminden özel verilere eriştiğini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.