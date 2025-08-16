Next Sosyal, 1 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

BAĞLANTIDAKİ BAŞARI

Bayraktar, Next Sosyal platformundaki hesabında yaptığı açıklamada, Next Sosyal’in 1 milyon kullanıcıya ulaştığını duyuruyor. Bu önemli gelişimin ardından, bu başarıyı kutlamak için düzenlenecek çekilişte verilecek hediyeleri de listeledi.

İLK ÇEKİLİŞ DETAYLARI

Bugün gerçekleştirilecek çekilişte, hediyeler arasında bir elektrikli bisiklet, bir PS5 PlayStation, bir GoPro kamera, bir Monster bilgisayar, üç adet Samsung tablet, üç 5G uyumlu cep telefonu, beş akıllı saat ve altı Bluetooth kulaklık yer alıyor. Çekilişe katılmak isteyenlerin 22 Ağustos’a kadar #NSosyalBenim etiketiyle #NSosyal platformunda paylaşım yapması gerekiyor.