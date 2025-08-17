Next Sosyal 1 Milyon Kullanıcıyı Aştı

Bayraktar, platformu destekleyen tüm üyelere teşekkür ederken, kullanıcıların aktif paylaşımlarıyla büyümenin hızlandığını ifade etti.

ÖDÜLLERLE KATILIM TEŞVİK EDİLİYOR

Bayraktar, kullanıcıları motive edecek büyük bir kampanyanın başladığını açıkladı. 22 Ağustos tarihine kadar Next Sosyal’e kaydolan ve paylaşım yapan üyeler, çekilişle değerli ödüller kazanma şansı elde edecek. Kampanyada yer alan ödüller arasında elektrikli bisiklet, oyun konsolu, kamera, bilgisayar, tablet, akıllı telefon, akıllı saat ve kulaklık gibi teknoloji ürünleri bulunuyor.

TÜRKİYE’NİN YENİ SOSYAL MEDYA MERKEZİ

Next Sosyal, kısa sürede 1 milyon kullanıcı sayısına ulaşarak Türkiye’nin yerli ve milli sosyal medya girişimleri arasında öne çıkıyor. Platform, kullanıcıların içerik üretimini teşvik eden yapısıyla sosyal medya alanında yeni bir dönemi başlatıyor. Uzmanlar, bu gelişmenin Türkiye’nin dijital bağımsızlık vizyonuna katkı sağladığını belirtiyor.

