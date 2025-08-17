Next Sosyal 1 Milyon Kullanıcıyı Aştı

Bayraktar, platforma destek veren herkese teşekkür ederek, kullanıcıların aktif paylaşımları ile büyümenin hız kazanmasına dikkat çekiyor.

ÖDÜLLERLE KATILIM TEŞVİK EDİLİYOR

Bayraktar, kullanıcıları motive edecek büyük bir kampanyanın başlatıldığını aktardı. 22 Ağustos’a kadar Next Sosyal’e kayıt olup paylaşım yapan üyeler, çekilişle değerli ödüller kazanma fırsatı elde edecek. Kampanya kapsamında elektrikli bisiklet, oyun konsolu, kamera, bilgisayar, tablet, akıllı telefon, akıllı saat ve kulaklık gibi teknoloji ürünleri ödül olarak verilecek.

TÜRKİYE’NİN YENİ SOSYAL MEDYA MERKEZİ

Kısa sürede 1 milyon kullanıcıya ulaşmayı başaran Next Sosyal, Türkiye’nin yerli ve milli sosyal medya girişimleri arasında dikkat çekiyor. Platform, kullanıcıların içerik üretimini destekleyen yapısıyla sosyal medya ekosisteminde yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor. Uzmanlar, bu büyümenin Türkiye’nin dijital bağımsızlık vizyonuna büyük katkı sağladığını ifade ediyor.

