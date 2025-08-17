Next Sosyal 1 Milyon Kullanıcıyı Geçti

KULLANICILARA TEŞEKKÜR

Bayraktar, platforma katkı sağlayan tüm üyelerine teşekkür ederek, kullanıcıların aktif paylaşımlarıyla büyümenin hız kazandığını belirtiyor.

KAMPANYA İLE TEŞVİKLER

Bayraktar, kullanıcıları cesaretlendirecek büyük bir kampanyanın başladığını duyuruyor. 22 Ağustos’a kadar Next Sosyal’e kayıt olan ve paylaşım yapan üyeler, çekilişle birbirinden değerli ödüller kazanma fırsatı elde ediyor. Bu kampanyada elektrikli bisiklet, oyun konsolu, kamera, bilgisayar, tablet, akıllı telefon, akıllı saat ve kulaklık gibi teknoloji ürünleri ödül olarak sunuluyor.

Hızla 1 milyon kullanıcıya ulaşan Next Sosyal, Türkiye’nin yerli ve milli sosyal medya girişimleri arasında dikkat çekiyor. Platform, kullanıcıların içerik üretimini teşvik eden yapısıyla sosyal medya ekosisteminde yeni bir dönem açıyor. Uzmanlar, bu büyümenin Türkiye’nin dijital bağımsızlık vizyonuna katkı sağladığını ifade ediyor.