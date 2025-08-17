Next Sosyal 1 Milyon Kullanıcıyı Geçti

KULLANICILARIN PAYLAŞIMLARIYLA BÜYÜMEKTE

Bayraktar, platforma destek veren tüm üyelere teşekkür ederek, kullanıcıların aktif paylaşımlarıyla büyümenin hız kazandığını vurguluyor.

ÖDÜL KAMPANYASI BAŞLATILDI

Bayraktar, kullanıcıları motive edecek büyük bir kampanyanın başladığını kullanıcılarla paylaştı. 22 Ağustos’a kadar Next Sosyal’e kayıt olan ve paylaşım yapan üyeler, çekilişle değerli ödüller kazanma şansı bulacak. Kampanyada elektrikli bisiklet, oyun konsolu, kamera, bilgisayar, tablet, akıllı telefon, akıllı saat ve kulaklık gibi teknoloji ürünleri ödül olarak yer alıyor.

YERLİ VE MİLLİ SOSYAL MEDYA GİRİŞİMİ

Kısa sürede 1 milyon kullanıcıya ulaşmayı başaran Next Sosyal, Türkiye’nin yerli ve milli sosyal medya girişimleri arasındaki yerini aldı. Platform, kullanıcıların içerik üretimini teşvik eden yapısıyla sosyal medya ekosisteminde yeni bir dönemi başlatıyor. Uzmanlar, bu büyümenin Türkiye’nin dijital bağımsızlık vizyonuna katkı sağladığını ifade ediyor.