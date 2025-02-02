Neymar, Al Hilal’den Brezilya’ya Dönüyor

NEYMAR, BREZİLYA’YA DÖNDÜ

Al Hilal kulübünde futbol oynamakta olan Neymar, Brezilya’ya geri döndü. Neymar’ın oynadığı her maç için 34.2 milyon euro, attığı gol başına 240 milyon euro, gol pası başına ise 80 milyon euro gibi büyük bir maliyet ortaya çıktı. Dünya futbolunun son on yılı içerisinde en önemli isimlerden biri olan Neymar, son zamanlarda gerçekleştirdiği transfer ve eski takımıyla olan ayrılığı ile gündemde. Suudi Arabistan, bilindiği üzere artık futbolun yeni çekim merkezlerinden biri haline geldi. Birçok ünlü oyuncuyu büyük meblağlar ödeyerek buraya getiriyorlar ve çöllerin ortasında futbol oynamaya ikna ediyorlar. Cristiano Ronaldo ile başlayan ve Karim Benzema gibi isimlerle devam eden bu akıma Neymar da katıldı.

Neymar’ın Kariyer Yolu

Brezilyalı futbolcu, profesyonel kariyerine ülkesinin Santos kulübünde başladı, sonrasında İspanya’nın dev takımlarından birinde oynadı ve ardından Fransız devi Paris Saint Germain’e transfer oldu. Messi ile birlikte bulunduğu kadroda önemli başarılara imza atan Neymar, sonrasında köklü bir değişiklik yaparak Ortadoğu’ya yöneldi. Al Hilal, onu 90 milyon euro bonservis ücretiyle kadrosuna dahil etti. Ancak Neymar, sahada oynamaya başladıktan kısa bir süre sonra ciddi bir sakatlık yaşadı ve çapraz bağ yırtığı nedeniyle sezonu kapatmak zorunda kaldı. Bu talihsizlik, kulüpteki serüveninin de sona ermesine neden oldu. Üstelik, bu yıldız futbolcuya 1.5 yıl boyunca toplamda yaklaşık 150 milyon euro ödeme yapılması planlandığı belirtildi.

Paranın Oynadığı Rol

Al Hilal, Neymar’ın kontratını feshettiğinde, yalnızca yedi maça karşılık toplamda 240 milyon euro harcamış oluyordu. Brezilyalı futbolcu bu yedi maçta bir gol atıp, üç asist yaptı. Oynadığı her maç başına 34.2 milyon euro harcama yapan kulüp, gol başına 240 milyon euro ve asist başına ise 80 milyon euro gibi bir fatura ödemiş oldu. Sözleşmesi feshedilen Neymar, şimdi bedelsiz olarak eski kulübü Santos’a döndü. Ancak bu durum, Neymar’ın kulübü kazıkladığı izlenimini yaratabiliyor. Ne var ki, futbolcunun yaşadığı sakatlık zorunlu bir durumdan kaynaklıydı. Neymar, bu konudaki rahatsızlığını dile getirerek eski kulübünü teselli etmeye çalıştı.

Sambacılar Coşku İçinde

Neymar’ın geri dönüşü, Santos taraftarları dışında Sambacılar diyarındaki tüm futbolseverleri heyecanlandırdı. Zira Neymar, Brezilya Milli Takımı’nın en önemli oyuncularından biri. Pele’yi geçerek milli takım tarihinin en çok gol atan oyuncusu unvanına sahip olan futbolcunun, sağlık sorunlarını atlatarak eski formuna dönmesi bekleniyor. Vinicius Jr ve Rodrygo gibi genç yetenekler gelişimini sürdürdüğü süreçte Neymar’ın da kadroya dahil olmasıyla Brezilya’nın 2026 Dünya Kupası’nın favorileri arasında yer alacağı değerlendiriliyor. 128 kez milli forma giyen Neymar, bu karşılaşmalarda 79 gol atma başarısını gösterdi. Efsane Pele, 77 golle milli takıma katkı sağlamıştı.

Santos’ta Yeni Bir Başlangıç

Santos kulübü, Al Hilal ile olan sözleşmesini fesheden Neymar’ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp bu transferi, ‘Prens geri döndü’ mesajıyla duyurdu. 32 yaşındaki Neymar, futbola başladığı ve altyapısından yetiştiği kulübe geri dönüş yaptı. Bu noktada Neymar’ın Santos’taki kazançlarının Arabistan’daki kazançlarının oldukça altında olacağı ve aylık olarak yaklaşık 166 bin dolar alacağı ifade ediliyor. 2013 yılında Santos’tan 88 milyon euro bonservis bedeli ile Barcelona’ya transfer olan Neymar, 2017 yılında ise İspanyol ekibinden 222 milyon euro karşılığında Paris Saint Germain’e gitmişti.