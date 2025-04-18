NHTSA, Ford’un Araçlarını Geri Çağırıyor

GÖREVİN HIZLANDIRILMASI

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Ford’un 123 bin 611 aracını potansiyel fren sıvısı sızıntısı nedeniyle geri çağıracağını açıkladı. Bu sıvı sızıntısının, fren performansını olumsuz etkileyerek durma mesafesinin uzamasına yol açabileceği belirtiliyor.

ETKİLENEN MODELLER

Geri çağırma, 2017–2018 model yıllarına ait Ford F-150, Expedition ve lüks segmentteki Lincoln Navigator modellerini kapsıyor. Ford, bu araçlardaki fren sisteminde yer alan ana silindir veya fren güçlendirici gibi bileşenlerde sorun tespit edilirse, ilgili parçaların bayilerde ücretsiz olarak değiştirileceğini duyuruyor.

YAZILIM HATASI SORUNU

Ford’un bir diğer geri çağırma durumu ise 2025 model 24 bin 655 adet Explorer SUV’yi içeriyor. Yetkililere göre bu araçlarda, güç aktarma sistemi kontrol modülünün (PCM) sürüş sırasında kendiliğinden sıfırlanabileceği bir yazılım hatası tespit edilmiş. Bu durum, park sisteminin devre dışı kalmasına ya da motorun aniden durmasına neden olabiliyor. Ford, etkilenen araç sahiplerinin en kısa sürede yetkili servislere başvurarak ücretsiz yazılım güncellemesi yaptırmalarının önemini vurguluyor.

GÜVENLİĞE VERİLEN ÖNEM

Geri çağırma kararları, üretici firmaların araçlardaki potansiyel riskleri ciddiyetle ele alması açısından önemli bir gelişme. Araç sahiplerinin, ilgili geri çağırma programlarını takip etmesi ve yetkili servislerle iletişime geçmesi, güvenli sürüş için büyük bir öneme sahip.