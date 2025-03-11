Niğde’de Kaçak Tarihi Eser Operasyonu

NİĞDE’DE BAŞARILI OPERASYON

Niğde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde tarihi eser kaçakçılarına karşı etkin bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda H.G. isimli şüpheli yakalandı.

HİSTORİK MUMYA BULUNDU

Gerçekleştirilen operasyonda H.G.’nin ikametine yapılan baskınlarda, Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen ve Hristiyan bir kişiye ait olduğu düşünülen, erkek görünümlü bir mumya ele geçirildi. H.G. ile birlikte gözaltına alınan diğer 5 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Niğde Valisi Cahit Çelik, operasyonun görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşarak, “Ülkemizin kültürel mirasının korunmasına yönelik özverili çalışmalarından dolayı Jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyor, başarılı operasyonları için kendilerini tebrik ediyoruz. Kültürel mirasımıza sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.