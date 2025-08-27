Niğde’de TIR, Emniyet Şeridindeki Araçlara Çarptı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ NOKTA

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde, Başmakçı mevkiinde emniyet şeridinde bekleyen 63 yaşındaki Şaban Şahin’in kullandığı otomobile, 60 yaşındaki Ali Y. yönetimindeki TIR çarptı. Çarpmanın sonucunda, sürücü ile birlikte otomobilde bulunan dört kişi, TIR ve bariyer arasında sıkıştı.

KURBANA YARDIM GÖNDERİLDİ

Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri otomobildeki kişileri kurtardı; sürücü Şaban Şahin, Leyla Şahin (9), Muhammet Yiğit Şahin (9) ve Muhammet Şahin (23) bulundukları yerden çıkarıldı.

KAZA SONUCUNDA ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı değerlendirmede, sürücü Şaban Şahin ile Muhammet Yiğit Şahin ve Leyla Şahin’in yaşamlarını yitirdiği tespit edildi. Yaralı olarak kurtulan Muhammet Şahin ise Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi için morga gönderildi. Olayla ilgili soruşturma jandarma ekipleri tarafından devam ediyor.