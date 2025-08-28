Gündem

Niğde’de TIR, Otomobile Çarptı: 3 Ölü

nigde-de-tir-otomobile-carpti-3-olu

Niğde’nin Ulukışla ilçesi Başmakçı mevkiinde, emniyet şeridinde bekleyen 63 yaşındaki Şaban Şahin idaresindeki otomobile, 60 yaşındaki Ali Y. yönetimindeki TIR çarptı. Kazada otomobil, TIR ile bariyer arasında sıkıştı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Sıkışan araçta bulunan sürücü Şaban Şahin, 9 yaşındaki Leyla Şahin, 9 yaşındaki Muhammet Yiğit Şahin ve 23 yaşındaki Muhammet Şahin, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarıldı. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Şaban Şahin ile Leyla Şahin ve Muhammet Yiğit Şahin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı durumdaki Muhammet Şahin ise Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ise jandarma tarafından devam ettiriliyor.

