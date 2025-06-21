Nihal Candan, Hayatını Kaybetti

NİHAL CANDAN’IN HASTALIK SÜRECİ VE KAYBI

Nihal Candan, sosyal medya fenomeni olarak tanınan bir isimdi ve yoğun bakımda tedavi gördüğü esnada kalbi ikinci kez durdu. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Candan’ın vefatı, sevenleri ve takipçileri arasında büyük üzüntü yarattı. Candan’ın hayatı ve inancı üzerine merak edilen pek çok konu bulunuyor.

15 Haziran 1995 tarihinde Mersin’de dünyaya gelen Nihal Candan, İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimine devam ediyordu. TV8’de yayınlanan “Bu Tarz benim” yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Aynı yarışmaya katılan Bahar Candan adlı bir kız kardeşi de bulunuyor. Bahar Candan 1997 doğumlu. Nihal, 16 Ekim 2014 tarihinde “Bu Tarz Benim” yarışmasına konuk olarak katıldı ve jüri üyelerinden 3 yıldız alarak yarışmaya katılma hakkı elde etti.

NİHAL CANDAN’IN YARIŞMA TECRÜBESİ

İkinci sezon “Bu Tarz Benim” yarışmasında yer alan Nihal Candan, bu programda konuk jüri olarak Soner Sarıkabadayı’nın yer aldığı ekibin parçası oldu. Ana jüri üyeleri arasında Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu bulunuyordu. Candan, 7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor 2016 yarışmasında gönüllüler takımında da mücadele etti.

Nihal Candan, cezaevindeyken namaz kılmaya başladığını belirtiyor. “Betonlar arasında bildiğimiz tüm meditasyon uygulamalarını yaptık Bahar’la. Günlük tuttuk. Sabah namazını zaten ben kaçırmazdım. Sabah namazı benim için çok değerli. Çünkü onda bir hadis var; ‘Namaz uykudan hayırlıdır’ diye. O benim en sevdiğim hadis” diyerek dini inancına vurgu yapıyor. Candan, cezaevinde toplamda 7 vakit namaz kıldığını ve kız kardeşine tasavvuf ile Mevlana bilincini aşılamaya çalıştığını ifade ediyor.