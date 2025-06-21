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Nihal Candan Hayatını Kaybetti, 23 Kilo

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SOSYAL MEDYA FENOMENLERİYLE İLGİLİ SON DURUM

Sosyal medya dünyasında tanınan Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamasıyla gözaltına alındı. Cezaevinde bulunduğu dönemde Anoreksiya Nervoza hastalığına yakalanan Nihal Candan, yaşadığı sağlık problemleri sebebiyle kısa bir süre önce salıverildi.

SAĞLIK SORUNLARI VE HASTANE SÜRECİ

Tahliyesinin ardından hızla kilo kaybı yaşayan Nihal Candan, hastaneye yatırıldı. Son gelişmelere göre, 23 kiloya kadar düşen Candan’ın kalbi iki kez durdu. Yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen, kurtarılamadığı bildirildi. Nihal Candan, 30 yaşındaydı.

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