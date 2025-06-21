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Nihal Candan Hayatını Kaybetti, 23 Kiloydu

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DUYURULAN GİDERE KÖTÜLEŞEN SAĞLIK DURUMU

Sosyal medya fenomenleri olan Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Cezaevindeyken, anoreksiya nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunları sebebiyle kısa bir süre önce serbest bırakıldı.

AĞIR KİLO KAYBI VE HASTANEMİZDE TEDAVİ

Tahliyesinin ardından hızla kilo kaybeden ve hastaneye kaldırılan Nihal Candan’ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. 23 kiloya kadar düşen Candan’ın kalbi 2. kez durdu ve yapılan tüm müdahalelere karşın hayata döndürülemediği bildirildi. Nihal Candan, 30 yaşındaydı.

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