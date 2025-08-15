Nihal Candan’ın Vefatından Bahar Candan Tepkisi

SUÇLAMALARDAN TUTUKLULUĞA

Sosyal medya fenomenleri olarak tanınan Nihal ve Bahar Candan, 2023 yılında ‘dolandırıcılık’ ve ‘kara para aklama’ suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Cezaevindeyken anoreksiya teşhisi konan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti. Son zamanlarda sağlık sorunlarıyla yeniden karşılaşan Nihal Candan, uzun süre tedavi aldı.

NİHAL CANDAN’IN VEFATI

Nihal Candan, 20 Haziran’da anoreksiya nedeniyle hayatını kaybetti. Onun vefatı sonrasında ortaya atılan bazı iddialar, magazin gündeminde sık sık konuşuldu.

BİR TİKTOK PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Ailesi hala büyük bir üzüntü içerisindeyken, Bahar Candan’ın TikTok’ta yaptığı paylaşım büyük tartışmalara yol açtı. Bahar Candan, “Beni hiçbir ateş yakamaz, ben ateşin ta kendisiyim” ifadelerinin yer aldığı bir video paylaştı ve bu video boyunca dans etti. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları, Bahar Candan’a olumsuz tepkilerde bulundu.

TEPKİLER GELDİ

Kullanıcılar, “Hiçbiriniz iyi değilsiniz. Tedavi olun”, “Nihal’in en büyük şanssızlığı, sanırım seninle bu yolu yürümüş olmasıymış” ve “Sen hastasın Bahar” gibi mesajlarla Bahar Candan’a tepki gösterdi.