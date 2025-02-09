Nihat Kahveci’den Immobile’ye Sert Eleştiri!

MAÇ SONRASI DEĞERLENDİRMELER

Beşiktaş’ın Sivasspor’u 2-0 yendiği karşılaşma sonrası Nihat Kahveci önemli değerlendirmelerde bulundu. Süper Lig’in 23’üncü haftasında gerçekleşen bu mücadelede, Beşiktaş, Sivasspor’un deplasmanında galip gelmeyi başardı. Nihat Kahveci, Beşiktaş’ın bu maçta oynadığı oyunun kazanacağı bir oyun olduğunu ifade etti ve “Süper Lig açısından konuşursak, bu sezon deplasmandaki en aklı başında Beşiktaş’tı. İlk yarıdaki top hakimiyeti, defansif aksiyonları iyiydi” dedi. Takımın zorlu bir deplasmanda mücadele ettiğini ancak yine de galibiyeti hak ettiklerini belirtti.

PERFORMANSLAR ÜZERİNE YORUMLAR

Kahveci, Masuaku’nun bu maçtaki performansını da öne çıkardı ve “Masuaku, Beşiktaş’taki en pozitif maçlarından birini oynadı. İşin ofans ve defansında iyiydi” şeklinde konuştu. Mustafa Hekimoğlu’nun mücadeleci tutumunu takdir eden Nihat Kahveci, “Ben, Mustafa’nın süre alıp hareket etmemesine kızıyordum ama bugün mücadele etti. Mario, Chamberlain ve Gedson’u da beğendim” ifadelerini kullandı.

IMMOBILE’YE AĞIR ELEŞTİRİLER

Nihat Kahveci, Ciro Immobile’nin oyununu eleştirerek, “Bugün Rashica veya Chamberlain yerine oynasam, devre arasında Immobile’ye ‘Biz siyah-beyazlı formayız. Bizden oyna!” derdim. Bugünkü performansını ancak gol atması kurtarırdı. Gol atmayınca performansı çekilmiyor. Her şeyi unutmuş bir Immobile var. Günün en kötüsüydü” dedi. Kahveci, Immobile’nin gelecekteki maçlarda oynaması durumunda endişe duyduğunu belirtti.

BESİKTAŞ’IN İSTİKRARSIZLIĞI

Beşiktaş’ın sahada gösterdiği tutarsız performansa da dikkat çeken Nihat Kahveci, “Gerçekten analiz edilmesi lazım. Galatasaray’ı, Fenerbahçe’yi, Lyon’u deplasmanda yeniyorsun, Athletic Bilbao’yu içeride döverek yeniyorsun… Sonra Antalya deplasmanında yoksun, Twente’de yoksun. Bugün yine başka bir tarafını gösteriyorsun” diye konuştu. Oyuncuların bir maçtan diğerine nasıl bu kadar farklı performanslar sergilediklerini açıklamanın önemli olduğunu vurguladı.