Nihat Kahveci’ye Uzaklaştırma Kararı! Çocuklarına 500 Metre Yaklaşamayacak

PINAR KAŞGÖREN’İN UZAKLAŞTIRMA TALEBİ

Nihat Kahveci, 2014 yılında kendi isteğiyle boşandığı eski eşi Pınar Kaşgören’in çocuklarına hakaret ettiği iddiasıyla karşı karşıya kaldı. Kaşgören, avukatı aracılığıyla Bakırköy 1. Aile Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, Kahveci’nin çocuklarına, mesajlaşma uygulaması üzerinden hakaret içerikli ifadeler kullandığını belirtti. Dilekçede “Salaksın”, “Saygısız”, “Paracı”, “Hadsiz”, “Yalancı”, “Allah seni çarpacak”, “Biraz inancın varsa cehenneme gidersin”, “Paracı evlat”, “Annesi kılıklı yalancı” gibi ifadelerin kullanıldığı vurgulandı. Ayrıca, çocukların artan sözlü şiddet nedeniyle babalarından korktukları ve onunla görüşmek istemedikleri ifade edildi. Dilekçede, çocukların babalarının yanında kendilerini güvende hissetmedikleri ve fiziksel şiddete uğrayacaklarını düşündükleri de bulundu.

MAHKEMEDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI

Talebi değerlendirerek kararını veren İstanbul Bakırköy 1. Aile Mahkemesi, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’u esas alarak Kahveci’nin 2 ay süreyle eski eşi Pınar Kaşgören ve çocuklarına 500 metreden fazla yaklaşmasını ve onlarla hiçbir şekilde iletişim kurmasını yasakladı. Mahkeme ayrıca, Kahveci’nin belirlenen uzaklaştırma kararını ihlal etmesi durumunda 3 ila 10 gün arasında hapis cezası uygulanacağına, tekrar ihlalde ise bu sürenin 15 günden 30 güne kadar uzatılabileceğine dair uyarıda bulundu.

GEÇMİŞİ VE YENİ HAYATI

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Nihat Kahveci, 2018 yılında manken Fulya Sever ile evlenmişti. Bu gelişmeler, eski futbolcunun özel hayatında yeni bir sayfa açtığını gözler önüne seriyor.