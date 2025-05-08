Nihat Kahveci’ye Uzaklaştırma Kararı Verildi!

BOŞANMA SONRASI HUKUKİ SÜREÇ

Eski futbolcu Nihat Kahveci’nin 2014’te boşandığı eski eşi Pınar Kaşgören, Kahveci’nin çocuklarına hakaret ettiği gerekçesiyle uzaklaştırma talep etti. Kaşgören, avukatı aracılığıyla Bakırköy 1. Aile Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, Kahveci’nin çocuklara mesajlaşma uygulaması üzerinden “Salaksın,” “Saygısız,” “Paracı,” “Hadsiz,” “Yalancı,” “Allah seni çarpacak,” “Biraz inancın varsa cehenneme gidersin,” “Paracı evlat,” “Annesi kılıklı yalancı” gibi ifadeler kullandığını açıkladı. Dilekçede, çocukların babalarından korktukları, bu nedenle görüşmek istemedikleri vurgulandı.

ÇOCUKLAR GÜVEN HISSİSINI KAYBETMİŞ

Kaşgören, dilekçesinde çocukların babalarının yanında kendilerini güvende hissetmediklerini ve fiziksel şiddete uğrayabileceklerini düşündüklerini de ifade etti. İstanbul Bakırköy 1. Aile Mahkemesi, bu durumu dikkate alarak, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında Kahveci’nin Pınar Kaşgören ve çocuklarına 2 ay boyunca 500 metreden fazla yaklaşmamasına karar verdi.

UZAKLAŞTIRMA KARARININ ŞARTLARI

Mahkeme, Kahveci’nin kararın ihlali durumunda 3 ila 10 gün arasında hapis cezası alacağını, kararın tekrar ihlalinde ise bu sürenin 15 günden 30 güne kadar uzatılacağını belirtti. Kariyerinde bir dönem Beşiktaş formasını da giymiş olan Nihat Kahveci, 2018’de manken Fulya Sever ile evlenmişti.