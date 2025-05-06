Nijerya’da Dijital Eğitim Dönüşümü Yapıldı

EĞİTİM KONFERANSI DÜZENLENDİ

Başkent Abuja’da Uluslararası Akıllı Eğitim Konferansı (ICSE 2025) gerçekleştirildi. Bu etkinlik, Afrika’da dijital dönüşüm ve yenilikçi eğitim çözümleri üzerine uluslararası paydaşları bir araya getirdi.

EĞİTİM BAKANINDAN GÖRÜŞLER

Konferansa Eğitim Bakanı Maruf Tunji Alausa, Eğitimden sorumlu Devlet Bakanı Suwaiba Said Ahmed, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Konferans sonrasında açıklamalarda bulunan Alausa, Nijerya’daki dijitalleşme ve yapay zeka tabanlı uygulamaların eğitim politikalarının merkezinde olacağını ifade etti. “Ülkedeki tüm çocuklara eşit ve kaliteli eğitim erişimi sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

EĞİTİMDE DİJİTALLEŞME HEDEFİ

Alausa, Nijerya’nın eğitimde dijitalleşme sürecini hızlandırdığını belirterek, “Bu bir akıllı eğitim ve dijital okuryazarlık konferansı. Bakanlık olarak, bu teknolojileri kullanarak ülkedeki tüm çocuklara eşit ve kaliteli eğitim erişimi sağlamayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu. Ayrıca Nijerya’da 18 milyondan fazla okula gitmeyen çocuk bulunduğunu ve ilkokul seviyesindeki öğrencilerin yüzde 70’inin temel okuma-yazma ve matematik becerilerine sahip olmadığını vurguladı.

DİJİTAL ARAÇLARIN ENTEGRASYONU

Bakan Alausa, “Teknoloji sayesinde ülkenin en ücra köşelerindeki çocuklara bile kaliteli eğitimi ulaştıracağız. Bugün burada dijital araçlar ve yenilikçi uygulamaların okullarımıza entegrasyonunu konuşuyoruz.” dedi. Ülke genelinde yalnızca öğrencilere değil, öğretmenler için de dijitalleşme çalışmalarının yapılacağını belirten Alausa, bu yıldan itibaren öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin dijital platformlar üzerinden sağlanacağını söyledi. Ayrıca yapay zeka teknolojisinin de okullarda kullanılmaya başlanacağını kaydederek, “Geleceğin teknolojilerini eğitim sistemimize entegre edeceğiz. Öğrencilerimizi sadece bugünün değil, yarının dünyasına da hazırlıyoruz.” şeklinde konuştu.