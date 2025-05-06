Nijerya’da Dijital Eğitim Hamlesi Yapılıyor

ULUSLARARASI AKILLI EĞİTİM KONFERANSI DÜZENLENDİ

Başkent Abuja’da Uluslararası Akıllı Eğitim Konferansı (ICSE 2025) gerçekleştirildi. Bu konferans, Afrika’da dijital dönüşüm ve yenilikçi eğitim çözümleri üzerine uluslararası paydaşları bir araya getiren önemli bir etkinlik oldu.

EĞİTİM BAKANINDAN İFADELER

Konferansa katılanlar arasında Eğitim Bakanı Maruf Tunji Alausa, Eğitimden sorumlu Devlet Bakanı Suwaiba Said Ahmed, yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli yer aldı. Konferansın ardından açıklamalarda bulunan Alausa, Nijerya’da dijitalleşme ve yapay zeka tabanlı uygulamaların gelecekteki eğitim politikalarının temelinde yer alacağını ifade etti. “Ülkedeki tüm çocuklara eşit ve kaliteli eğitim erişimi sağlamayı hedefliyoruz” diyen Alausa, Nijerya’da 18 milyondan fazla okula gitmeyen çocuk bulunduğunu ve ilkokul düzeyindeki öğrencilerin yüzde 70’inin temel okuma-yazma ve matematik becerilerine sahip olmadığını vurguladı.

DİJİTAL ARAÇLAR VE YENİLİKÇİ UYGULAMALAR

Eğitim Bakanı, teknoloji sayesinde en ücra köşelerdeki çocuklara bile kaliteli eğitim ulaştıracaklarını belirtti. “Burada dijital araçlar ve yenilikçi uygulamaların okullarımıza entegrasyonunu konuşuyoruz” şeklinde konuşan Alausa, sadece öğrencilere değil, aynı zamanda öğretmenlere yönelik dijitalleşmenin de sağlanacağını aktardı. Bu yıldan itibaren öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin dijital platformlar üzerinden gerçekleştirileceğini belirten Alausa, yapay zeka teknolojisinin de Nijerya’daki okullarda kullanılmaya başlanacağını ifade etti. “Geleceğin teknolojilerini eğitim sistemimize entegre edeceğiz. Öğrencilerimizi sadece bugünün değil, yarının dünyasına da hazırlıyoruz” dedi.