Nijerya’nın Kuzeyinde Elektrik Sorunu Devam Ediyor

ELEKTRİK KESİNTİLERİ DEVAM EDİYOR

Nijerya Elektrik İletim Şirketi (TCN) Halkla İlişkileri Müdürü Ndidi Mbah, 21 Ekim’de ülkenin kuzey kesimlerinde meydana gelen voltaj düşüşü nedeniyle elektrik kesintisinin sürmekte olduğunu açıkladı. Mbah, “TCN, arızayı gidermek için Ulusal Güvenlik Danışmanı Ofisiyle birlikte çalışıyor” diyerek, sorunun kısa sürede çözüleceğini dile getirdi.

KUZEYDE 8 GÜNDÜR ELEKTRİK YOK

Mbah, söz konusu arıza nedeniyle kuzey eyaletlerinde 8 gündür elektrik sağlanamadığını belirtti. Bu durum, bölgedeki yaşam standartlarını olumsuz etkiliyor.

SÜREKLİ ARIZALAR EKONOMİYİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Nijerya’da elektrik hizmetindeki bu tür aksaklıklar ekonomik aktiviteleri olumsuz etkiliyor ve çeşitli sektörlerdeki kritik hizmetlerin aksamasına yol açıyor. Ülkenin birçok yerinde sık sık elektrik kesintileri yaşandığı için halkın büyük kısmı enerji ihtiyaçlarını jeneratörler üzerinden karşılıyor.