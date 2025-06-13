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Niksar’Da Maki Yangını 15 Dönüm Zarar Gördü

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BÜYÜK BİR YANGIN MEVCUT

Niksar ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde maki yangını meydana geldi. Yerleşim yerlerine oldukça yakın bir alanda çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

YANGINA ANINDA MÜDAHALE

İhbar üzerine olay yerine gelen Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri ve orman işletme müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat boyunca süren yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda yaklaşık 15 dönümlük bir alan zarar gördü.

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