“Niloya’dan Minik Kalplere Büyük Mesaj!”

ÖZEL BİR BÖLÜM İLE FARKINDALIK YARATILACAK

Ekranların popüler çizgi film karakteri Niloya, Engelliler Haftası öncesinde farkındalık oluşturacak yeni bir bölümle izleyicileriyle buluşuyor. “Engel Değil” adlı bölüm, çocuklara dayanışma, dostluk ve engelleri aşmanın önemini eğlenceli bir macera içerisinde sunmayı amaçlıyor. Bu yeni bölüm, 8 Mayıs Perşembe günü saat 09.00’da Niloya’nın YouTube kanalında izleyicilerin karşısına çıkacak.

NİLOYA’DAN BÜYÜK BİR MESAJ

Türkiye’nin en uzun süre ekranlarda kalan yerli çizgi filmi olan Niloya, geniş kitlelere ulaşmayı sürdürüyor. TRT Çocuk kanalında ve 6 milyondan fazla YouTube abonesiyle her yaştan izleyiciye hitap ediyor. Niloya’nın psikologlar, pedagoglar ve içerik danışmanları ile titizlikle hazırlanmış senaryoları, çocukların hayal gücünü olumlu yönde etkiliyor. Ayrıca, işaret dili tercümesi ile yayınlanan bölümleri, “Çizgi film izlemek her çocuğun hakkı” ilkesini hayata geçirerek eşitliğe vurgu yapıyor.

DAYANIŞMA İLE ENGELLER AŞILIYOR

Yeni bölümde Niloya ve arkadaşları, bahçede dans gösterisine hazırlık yaparken beklenmedik bir olayla karşılaşıyor. Ekip arkadaşları Elif, küçük bir kaza geçiriyor ve bir süre tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalıyor. Elif’in dans gösterisine katılamayacağı düşüncesi hem onu hem de arkadaşlarını üzse de, Niloya ve dostları, sevgi dolu bir çözüm bulmak için birlikte bir plan yapıyor. Bu bölüm, engellerin sevgi, dayanışma ve güçlü dostluklarla aşılabileceğini eğlenceli ve ilham verici bir şekilde ekranlara taşıyor. Birlikte oluşturulan muhteşem dans gösterisi, coşku dolu anlarla gerçekleştiriliyor. Niloya’nın “Engel Değil” bölümü, çocuklara empati kazandırarak gerçek dostluğun önemini aktarmayı hedefliyor.