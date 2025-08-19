Nilüfer Barajı Kurudu: Bursa’nın 35 Günlük Suyu Kaldı

BARAJ SORUNU VE SU KAYNAKLARI

Bursa’nın su ihtiyacını karşılayan önemli barajlardan biri olan Nilüfer Barajı tamamen kurudu. Diğer bir baraj olan Doğancı Barajı’nda ise doluluk oranı sadece yüzde 19 seviyelerinde bulunuyor. Şehirde 35 günlük suyun kaldığı bilgisi verildi.

SU AKTARIMI VE TASARRUF ÇAĞRISI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 1 Eylül’den itibaren yeni inşa edilen Çınarcık Barajı’ndan Doburca’daki tesislere günlük 110 bin metreküp su aktaracaklarını belirtti. Vanayı Bursa Valisi Erol Ayyıldız ile birlikte açacaklarını ifade eden Bozbey, Bursalılara su tasarrufu konusunda çağrıda bulundu. “Kesinti olmaması için çalışıyoruz. Ancak suyu da tasarruflu kullanmalıyız” dedi.

KRİZ PLANI VE GELECEK ÖNGÖRÜLERİ

Bozbey, yılbaşından itibaren Çınarcık Barajı ile ilgili kriz planlarını sürekli gündemde tuttuklarını ve Çınarcık’ın daha hızlı bir şekilde devreye alındığını anlattı. “2025 yılı yaz sezonunun iyi gitmeyeceğini, sıcaklığın yükseleceğini tahmin etmiştik” diyen Bozbey, bypass hattı çalışmalarına başladıklarını ve bilim insanlarının önerilerine göre projelerini hazırladıklarını belirtti. Bu hattın, su kesintisi olmaksızın çözüm sunacağını ifade eden Bozbey, güzel Bursalılardan bir müddet daha tasarruf yapmalarını istediklerini aktardı.