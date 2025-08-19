Nilüfer Barajı Kurudu: Bursa’nın 35 Su Günlük Kaldı

BARIŞ VE SU KAYNAKLARIYLA İLGİLİ KAYGILAR

Bursa’nın su ihtiyacını karşılayan ana barajlardan biri olan Nilüfer Barajı tamamen kurudu. Doğancı Barajı’ndaki doluluk oranı ise yüzde 19 seviyesinde bulunuyor. Şehirdeki su rezervinin 35 günlük tüketime yettiği belirtiliyor. Bu durum, tarım ve sanayi açısından önemli bir tehlike oluşturuyor.

YENİ SU AKTARIMI HAZIRLIĞI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 1 Eylül itibariyle yeni inşa edilen Çınarcık Barajı’ndan Doburca’daki tesise günlük 110 bin metreküp su aktaracaklarını aktardı. Bozbey, bu işlemi Bursa Valisi Erol Ayyıldız ile birlikte yapacaklarını ifade etti. Şehir halkına suyu daha tasarruflu kullanma çağrısını da ileten Bozbey, “Kesinti olmaması için çalışıyoruz. Ancak suyu da tasarruflu kullanmalıyız” şeklinde konuştu.

Bozbey, yılbaşından itibaren Çınarcık Barajı ile ilgili kriz planlarını uygulamaya koyduklarını ve barajın daha erken devreye alındığını belirtti. 2025 yaz sezonunun zorlu geçeceği ve sıcaklığın artacağı öngörüsünde bulunan Bozbey, bypass hattı çalışmalarına başladıklarını ve bilim insanlarının yönlendirmelerine göre projeleri geliştirdiklerini açıkladı. “Bu hatla su kesintisi olmaksızın çözüm üreteceğiz. Güzel Bursalılardan bir müddet daha tasarruf yapmalarını istiyoruz” dedi.