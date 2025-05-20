Nipah Virüsü İçin Yasal Tanım Bekleniyor

DEĞİŞİKLİKLERİN BEKLENMESİ

Güney Kore’de, ölüm oranı %75’e kadar çıkabilen Nipah virüsü enfeksiyonunun “Sınıf 1 yasal olarak zorunlu bulaşıcı hastalık” olarak tanımlanması bekleniyor. Açıklama, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından 18 Mayıs’ta yapılmış durumda. Kore merkezli haber sitesi afpbb.com’a göre, ilgili bakanlıklar ve kurumlarla gerçekleştirilecek danışmaların ardından, bu tanımlamanın temmuz ayı başında kesinleşmesi muhtemel. Bu, COVID-19 pandemisinin ardından, beş yıl içinde yapılacak ilk önemli tanım olarak kaydediliyor. Ayrıca, Güneydoğu Asya’ya seyahat edenlere, özellikle virüsün yayıldığı bölgelere karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldığı bildiriliyor.

NİPAH VİRÜSÜNÜN TARİHİ VE ETKİLERİ

Nipah virüsü, ilk olarak 1998 yılında Malezya’nın Nipah bölgesinde tespit edildi. O zamandan bu yana, çoğunluğu Hindistan ve çevre ülkelerde olmak üzere 220’den fazla ölüme sebep oldu. Virüs, 4 ila 14 gün arasında kuluçka süresine sahipken, ateş ve kas ağrısı gibi belirtiler gösteriyor. Ciddi vakalarda ise bu virüs ensefalit, nöbet ve komaya yol açabiliyor. Nipah, hem insanları hem de hayvanları enfekte edebilen zoonotik bir hastalık özelliği taşıyor. Enfeksiyonun, meyve yarasalarının tercih ettiği hurmaların suyunun insanlar tarafından tüketilmesiyle bulaştığı düşünülüyor.

KÜRESEL HAZIRLIK VE DİKKAT

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Hindistan ve Bangladeş’teki enfeksiyonların büyük ihtimalle bu içecekten kaynaklandığını analiz etti. Bu gelişmeler çerçevesinde, virüsün yayılma potansiyeline karşı küresel ölçekte dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Nitekim, bu durum halk sağlığı için gereken bir konu olarak ele alınıyor.