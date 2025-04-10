Ekonomi

Nisan 2025 Promosyonları Yükseliyor: VakıfBank Önde

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BANKA PROMOSYONLARINDA DEĞİŞKENLİK

Bankaların emekli promosyon tutarları, emeklinin maaş miktarına göre farklılık gösteriyor. Genel olarak belirlenen aralıklar, emeklilerin hangi bankadan ne kadar promosyon alabileceğini etkiliyor.

EN YÜKSEK PROMOSYONU SUNAN BANKA

Nisan 2025 itibarıyla en yüksek emekli promosyonu sağlayan banka, VakıfBank olarak öne çıkıyor. Bu banka, belirli koşullar sağlandığında emeklilere 27.000 TL’ye kadar ödeme imkanı sunuyor.

DİĞER ÖNE ÇIKAN BANKALAR

Bunun yanı sıra, ING ve Akbank da yüksek promosyon tutarları ile dikkat çekiyor. Bu bankalar da emeklilere cazip teklifler sunarak rekabette öne çıkmayı hedefliyor.

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