Nisan Ayı İthalatta Rekor Düzeyde

NİSAN AYINDA ALTIN İTHALATI ARTMIŞTI

Altın ve gümüş piyasasında önemli bir hareketlilik meydana geldi. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, Nisan 2024’te hem altın hem de gümüş ithalatı son 16 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Uzun bir süredir bu kadar yüksek bir ithalat gerçekleşmemişti.

ALTIN İTHALATINDA BÜYÜK ARTIŞ

Nisan ayında Türkiye’nin altın ithalatı 15 bin 225 kilogram olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki aya göre yüzde 57,5, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 33,4 artış göstermiş oldu. Böylece, Aralık 2023’ten sonraki en yüksek ithalat olarak tarihe geçti. 2024’ün ilk dört ayındaki toplam altın ithalatı ise 46 bin 169 kilograma ulaştı. Yılın ilk çeyreğine göre artış gösteren ithalat, kıymetli maden piyasasında artan talebi işaret ediyor.

GÜMÜŞ İTHALATI ZİRVEDE

Gümüş tarafında da benzer bir durum yaşandı. Mart ayında 32 bin 432 kilogram olan gümüş ithalatı, Nisan ayında 83 bin 138 kilograma çıkarak yaklaşık iki buçuk katına ulaştı. Bu rakam, gümüşteki son 16 ayın zirvesi olarak kaydedildi. Tarihsel verilere bakıldığında, son yıllarda altın ve gümüş ithalatında dalgalı bir seyir dikkat çekiyor. 2023 yılında 318 bin 978 kilogram altın ve 1 milyon 113 bin 618 kilogram gümüş ithalatı gerçekleşmişti. 2024’te ise ilk dört ayda meydana gelen artış, bu yılın yüksek ithalat rakamlarıyla sonuçlanabileceğini gösteriyor. Türkiye’nin 1995-2024 yılları arasındaki altın ve gümüş ithalat verileri, 2023’te özellikle gümüş ithalatında zirve yılı olarak kaydedilmişken, 2024’te yeniden bir yükseliş trendinin başladığı görülüyor.