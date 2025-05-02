Nisan Ayında İhracat Rekoru Açıklandı

DIŞ TİCARET AÇIĞI RAKAMLARI AÇIKLANDI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nisan ayına ait dış ticaret verilerini duyurdu. Bu verilere göre, Nisan ayında dış ticaret açığı 2 milyar 38 milyon dolar olarak kaydedildi. Bakan Bolat, “Nisanda mal ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 artışla 20,9 milyar dolara yükselmiştir. En yüksek ikinci nisan ayı rakamı elde edildi” diye belirtti.

NİSAN AYI İHRACAT RAKAMLARI REKOR KIRDI

Bakan Bolat, bu rakamın son 9 ayın en yüksek değeri olduğunu ifade etti. Ayrıca, “2025 yılı ilk çeyrek büyümesinde de olumlu artı bir yükseliş bekliyoruz. Nisan ayında ihracat yüzde 8,5 artışla 20,9 milyar dolar. Nisan ayı ihracatı son 9 ayın en yüksek rakamı olurken, bugüne kadarki en yüksek ikinci nisan ayı ihracatı oldu. Zayıf talep ve artan belirsizliklerle zorlaşan rekabet koşullarına rağmen ihracatımız artıyor. ABD’nin ticaret politikalarının ülkemizin ABD’ye ihracatı üzerinde olumlu bir etki yaratması mümkün görülmektedir. Son 23 ayın 13’ünde aylık ihracat rekor rakamları açıkladık.” şeklinde konuştu.

İTHALATTA GÖRÜLEN ARTIŞ

Nisan ayı itibarıyla ithalat ise yüzde 12,9 artışla 33 milyar dolara yükseldi. Yıllıklandırılmış mal ihracatı da yüzde 2,7 artışla 265 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştı. Nisan ayında dış ticaret açığı 12,04 milyar dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 63,5 olarak belirlendi. Ocak-Nisan döneminde ihracat yüzde 3,9 artışla 86,25 milyar dolar, ithalat ise yüzde 6,7 artışla 120,8 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu dönem içerisinde dış ticaret açığı yüzde 14,5 artışla 34,53 milyar dolara ulaştı.