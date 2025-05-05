Nisan’da Fiyatlar Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Nisan 2025’e ait enflasyon verilerini 5 Mayıs 2025’te duyurdu. TÜİK’in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan ayında aylık yüzde 3 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 37,86 oldu. Diğer yandan ENAG, aylık enflasyonu yüzde 4,46, yıllık enflasyonu yüzde 73,88 olarak hesapladı. Bu iki kurum arasındaki fark, ekonomi camiasında tartışmalara yol açtı.

tüik: yıllık enflasyon yüzde 37,86’ya düştü

TÜİK, Nisan 2025’te aylık enflasyonun yüzde 3 olduğunu, yıllık enflasyonun ise Mart ayındaki yüzde 38,1’den 0,24 puan düşerek yüzde 37,86’ya gerilediğini duyurdu. Aylık artışın en fazla yaşandığı ana harcama grupları ise yüzde 9,96 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 4,94 ile gıda ve alkolsüz içecekler olarak belirlendi. Yıllık bazda en yüksek artış ise, eğitimde yüzde 94,90, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 9,51 olarak kaydedildi. Çekirdek enflasyon (C endeksi) ise yıllık yüzde 37,42 olarak belirlendi. TÜİK, gıda ve konut gruplarının enflasyona en büyük katkıyı sağladığını vurguladı.

enag: yıllık enflasyon yüzde 73,88 ile alarm veriyor

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Nisan ayındaki aylık enflasyonu yüzde 4,46, yıllık enflasyonu ise yüzde 73,88 olarak bildirdi. ENAG’a göre, en yüksek aylık artış haberleşmede yüzde 9,67, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 9,51, lokanta ve otellerde yüzde 7,68 oldu. ENAG’ın verileri, TÜİK’in rakamlarının yaklaşık iki katı bir enflasyonu gösterdiği için, halkın yaşadığı fiyat artışlarını daha doğru yansıttığı tartışmalarını güçlendirdi.

merkez bankası’nın yüzde 24 hedefi uzak mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı sonu için enflasyon hedefini yüzde 24 olarak belirlemişti. Ancak Nisan ayındaki veriler, bu hedefin gerçekleştirilmesinin zor olabileceğini gösteriyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan, Şubat 2025’te “Enflasyon hedefle uyumlu seviyeye gerileyene kadar parasal sıkılığı koruyacağız” demişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise X hesabından “Dezenflasyon sürecini destekleyen politikalarla enflasyonun düşüşü sürecek” şeklinde değerlendirme yaptı. Ancak ekonomist Mustafa Sönmez, “Nisan’da TÜFE yüzde 3,5’tan az gelmeyebilir” uyarısını yaparak, fiyat hareketliliğinin devam edebileceğine dikkat çekti.

enflasyonun vatandaşa yansıması

Nisan verileri, özellikle haberleşme, lokanta ve gıda fiyatlarındaki artışların vatandaşları zorladığını gösterdi. TÜİK, gıda ve alkolsüz içecekler grubunun enflasyona 1,23 puan katkı sağladığını belirtirken, ENAG’ın yüzde 7,68’lik lokanta ve oteller artışı, dışarıda yemek masraflarının yükseldiğini ortaya koydu. İktisatçı Şenol Babuşçu, X hesabında TÜİK ve ENAG arasındaki farkın 2025’te yüzde 6’yı aştığını vurgulayarak, “TÜİK’in verileri gerçek enflasyonu yansıtmıyor” eleştirisini dile getirdi. Ayrıca, kira zam oranını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyonun yüzde 56,35 olması, kiracıların zorlu bir dönemle karşılaşacağına işaret ediyor.