Nisan’da Fiyatlar Uçuşa Geçti

Nisan 2025 ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Nisan 2025 enflasyon verilerini 5 Mayıs 2025’te kamuoyuyla paylaştı. TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan ayında aylık bazda yüzde 3 artış gösterdiğini ve yıllık enflasyonun yüzde 37,86 seviyesine ulaştığını bildirdi. ENAG ise, aylık enflasyonu yüzde 4,46 ve yıllık enflasyonu yüzde 73,88 olarak hesaplayarak, aradaki farkın ekonomi çevrelerinde tartışmalara yol açtığını belirtti.

Tüketici Fiyat Endeksi Gelişmeleri

TÜİK’in raporuna göre, Nisan ayında aylık enflasyon yüzde 3 olmuştur ve yıllık enflasyon Mart ayındaki yüzde 38,1 seviyesinden 0,24 puan gerileyerek yüzde 37,86’ya düşmüştür. Ana harcama gruplarında en yüksek aylık artışlar, yüzde 9,96 ile alkollü içecekler ve tütünde, yüzde 4,94 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde görülmüştür. Yıllık bazda, eğitimde en yüksek artış yüzde 94,90 ile kaydedilmişken, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 9,51 oranında artış göstermiştir. Çekirdek enflasyon (C endeksi) ise yıllık bazda yüzde 37,42 olarak belirlenmiştir. TÜİK, gıda ve konut gruplarının enflasyona en büyük katkıyı sunduğunu ifade etti.

ENAG’DAN ALARM VEREN RAKAMLAR

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Nisan ayında aylık enflasyonu yüzde 4,46, yıllık enflasyonu ise yüzde 73,88 olarak duyurdu. ENAG’a göre, en yüksek aylık artışlar yüzde 9,67 ile haberleşme, yüzde 9,51 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 7,68 ile lokanta ve oteller gruplarında meydana geldi. ENAG’ın açıkladığı veriler, TÜİK’in enflasyon oranının yaklaşık iki katı olmasının yanı sıra, vatandaşın hissettiği fiyat artışlarına daha yakın olduğuna dair tartışmaların fitilini ateşliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 24 olarak belirlemiştir. Fakat Nisan ayı verileri, bu hedefin gerçekleşmesinin zor olduğunu ortaya koyuyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan, Şubat 2025’te “Enflasyon hedefle uyumlu seviyeye gerileyene kadar parasal sıkılığı koruyacağız” açıklamasını yapmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de X hesabında, “Dezenflasyon sürecini destekleyen politikalarla enflasyonun düşüşü sürecek” şeklinde yorum yaptı. Ancak ekonomist Mustafa Sönmez, X’te Nisan ayında TÜFE’nin yüzde 3,5’tan az gelmeyeceği yönünde bir uyarıda bulunarak, fiyat hareketliliğinin sürebileceğini dile getirdi.

VATANDAŞA YANSIMALARI

Nisan verileri, özellikle haberleşme, lokanta ve gıda fiyatlarındaki artışların vatandaşı zorladığını gösteriyor. TÜİK’e göre gıda ve alkolsüz içecekler grubu enflasyona 1,23 puan katkı sağlarken, ENAG’ın lokanta ve oteller için yüzde 7,68’lik artışı, dışarda yemek maliyetlerinin yükseldiğine işaret ediyor. İktisatçı Şenol Babuşçu, X’te TÜİK ile ENAG arasındaki farkın 2025 yılında yüzde 6’yı aştığını vurgulayarak, “TÜİK’in verileri gerçek enflasyonu yansıtmıyor” eleştirisini getirdi. Ayrıca, kira zam oranını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 56,35 olarak hesaplanmış, bu da kiracıları zorlayacak bir tablo ortaya koymuştur.