Nisan Enflasyon Rakamları Açıklandı: Artışlar Şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından Nisan 2025 enflasyon verileri, 5 Mayıs 2025’te duyuruldu. TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre, Nisan ayında aylık artışın yüzde 3 olduğunu, yıllık enflasyonun ise yüzde 37,86 seviyesine indiğini açıkladı. ENAG ise aylık enflasyonu yüzde 4,46, yıllık enflasyonu ise yüzde 73,88 olarak hesapladı. İki farklı kurum arasındaki bu yaklaşık iki katlık fark, ekonomi çevrelerinde tartışmalara neden oldu.

tüik: yıllık enflasyon yüzde 37,86’ya düştü

TÜİK verilerine göre, Nisan 2025’te aylık enflasyon yüzde 3 olarak kaydedildi. Yıllık enflasyon ise önceki ay olan Mart’taki yüzde 38,1 seviyesinden 0,24 puan gerileyip yüzde 37,86’ya düştü. Ana harcama gruplarında en yüksek aylık artış, yüzde 9,96 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda, yüzde 4,94 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü. Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 94,90 ile eğitimde, yüzde 9,51 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde gerçekleşti. Çekirdek enflasyon (C endeksi) yıllık yüzde 37,42 olarak belirlendi. TÜİK, gıda ve konut gruplarının enflasyona en fazla katkı sağladığını bildirdi.

enag: yıllık enflasyon yüzde 73,88 ile alarm veriyor

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Nisan ayında aylık enflasyonun yüzde 4,46, yıllık enflasyonun ise yüzde 73,88 olduğunu duyurdu. ENAG’a göre, en yüksek aylık artışlar, yüzde 9,67 ile haberleşme, yüzde 9,51 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 7,68 ile lokanta ve oteller gruplarında yaşandı. ENAG verileri, TÜİK’in verilerine göre yaklaşık iki kat bir enflasyon oranı göstererek, vatandaşların hissettiği fiyat artışlarının gerçek yansımalarına daha yakın olduğu yönündeki tartışmaları alevlendirdi.

merkez bankası’nın yüzde 24 hedefi uzak mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı sonu enflasyon hedefini yüzde 24 olarak belirlemişti. Ancak gelen Nisan verileri, bu hedefin ulaşılmasının zor olduğunu gösteriyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan, Şubat 2025’te yaptığı bir açıklamada, “Enflasyon hedefle uyumlu seviyeye gerileyene kadar parasal sıkılığı koruyacağız” demişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise X hesabında, “Dezenflasyon sürecini destekleyen politikalarla enflasyonun düşüşü sürecek” ifadesini kullandı. Ancak ekonomist Mustafa Sönmez, X platformunda “Nisan’da TÜFE yüzde 3,5’tan az gelmeyebilir” uyarısında bulunarak, fiyat hareketliliğinin devam edebileceğini belirtti.

enflasyonun vatandaşa yansıması

Nisan verileri, özellikle haberleşme, lokanta ve gıda fiyatlarındaki artışların vatandaşı zorladığını gösteriyor. TÜİK’e göre, gıda ve alkolsüz içecekler grubu enflasyona 1,23 puan katkı sağlarken, ENAG’ın yüzde 7,68’lik lokanta ve oteller artışı, dışarda yemek maliyetlerinin yükseldiğini ortaya koyuyor. İktisatçı Şenol Babuşçu, X platformunda TÜİK ve ENAG arasındaki farkın 2025’te yüzde 6’yı aştığını belirterek, “TÜİK’in verileri gerçek enflasyonu yansıtmıyor” eleştirisini yöneltti. Ayrıca, kira zam oranını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyon, yüzde 56,35 olarak belirlenmiş olup, bu durum kiracıları zorlayacak bir tablo çizer.