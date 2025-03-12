Nissan’dan 500 Bin TL’lik Büyük Fırsat

OTOMOBİL TUTKUNLARINA MÜJDE

Otomobil severler için Nissan’dan müjdeli bir gelişme yaşandı. Marka, konfor ve estetiği bir arada sunan binek, ticari ve SUV araçları için çekici sıfır araç kampanyaları sunmaya devam ediyor. Bu fırsatlar sayesinde hayalinizdeki Nissan modeli daha ulaşılabilir hale geliyor.

YENİ NISSAN JUKE’UN AVANTAJLARI

Özellikle Yeni Nissan Juke, etkileyici tasarımı ve yüksek teknolojik donanımıyla ön plana çıkıyor. Nissan’ın yeni kampanyası ile Juke sahibi olmak isteyenler, avantajlı fiyatlarla karşılaşıyor. Bu kampanyalar otomobil tutkunları için oldukça cazip fırsatlar sunuyor.