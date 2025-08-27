Nissan’dan Radikal Karar: R35 Üretimi Durduruluyor!

JAPONYA’DAN ŞAŞIRTAN KARAR

Japonya merkezli Nissan, otomobil dünyasında önemli etkiler bırakan bir karar alarak, efsanevi R35 GT-R modelinin üretimini 18 yıl sonra sonlandırdığını duyurdu. 2007 yılında piyasaya sürülen bu model, performans ve yenilik anlamında büyük bir simge haline gelmişti. R35 GT-R’nin üretiminin sona ermesi, birçok otomobil tutkununu oldukça şaşırttı.

R35 MODELİNİN ÜRETİMİ SON BULDU

NTV’nin aktardığına göre, Nissan’ın Tochigi tesisinde çalışanlar, R35 modelinin üretim sürecini son otomobilin hattan çıkmasıyla birlikte tamamladı. Toplamda yaklaşık 48 bin adet üretilip satılan bu ikonik modelin son örneği, “Geceyarısı Moru” rengine sahip Premium T-Spec versiyonu oldu. Bu özel araç, Japonya’da bir müşteriye teslim edilerek R35’in otomotiv tarihindeki yolculuğu resmi olarak sona erdi.