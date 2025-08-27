Nissan R35 GT-R üretimini durduruyor!

JAPONYA’DA ÖNEMLİ HAREKET

Japonya merkezli otomobil üreticisi Nissan, otomotiv dünyasında büyük yankı uyandıran bir karar aldı. Efsanevi R35 GT-R modelinin 18 yılın ardından üretiminin durduğunu duyurdu. 2007 yılında piyasaya sürülen bu model, performans ve inovasyonun sembolü haline gelmişti. R35 GT-R’nin üretiminin sona ermesi, otomobil tutkunlarını derinden etkiledi.

R35 MODELİNİN ÜRETİM SERÜVENİ SON BULDU

NTV’nin aktardığına göre, Nissan’ın Tochigi tesisinde çalışanlar, R35 modelinin son otomobilinin üretiminin tamamlanmasıyla birlikte bu serüveni noktaladı. Yaklaşık 48 bin adet üretim ve satış rakamına ulaşan ikonik modelin son örneği, “Geceyarısı Moru” rengine sahip Premium T-Spec versiyonu oldu. Bu özel araç, Japonya’da bir müşteriye teslim edilerek R35’in otomotiv tarihindeki yolculuğu resmen sona erdi.